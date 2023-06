Eleva Filoteea Ciobanu din Nisporeni cucerește juriul la Concursul Internațional „Oana-Diana Renea” cu poezia sa emoționantă

15:40

Republica Moldova condamnă cu fermitate declarațiile recente ale unui reprezentant al Federației Ruse din Herson, teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusă, precum că Rusia ar putea lovi podul de la Giurgiulești, transmite IPN. „Astfel de declarații sunt total inacceptabile. Nu vom tolera un astfel de limbaj îndreptat împotriva Republicii Moldova....