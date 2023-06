Posibile ploi pentru miercuri, prognozează meteorologii

14:50

Mihail fiind apicultor cu experiență a decis să o ia de la zero, dar deja în Moldova, în satul Vladimirovca din stânga Nistrului. Mihail Cucereavțev: „Activez în domeniul apicol din anul 2005. Am început totul în Ucraina, aveam acolo o prisacă destul de mare, aproximativ 150 de familii de albine, dar din cauza războiului, am […]