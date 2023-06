Așa ești în pat, în funcție de zodia ta. Ce spune semnul tău zodiacal despre propriul tău libido

10:20

După ce a așteptat atât de mult acest moment, se pare că cel de-al 4-lea sezon foarte așteptat din serialul „Emily in Paris” se apropie. Sau cel puțin, asta putem intui datorită diferitelor indicii pe care ni le spune protagonista serialului. Acest serial de succes Netflix, revine pe micul ecran cu mai multe povești și […] Articolul „Emily in Paris” părăsește capitala iubiri și are o nouă destinație pentru cel de-al 4-lea sezon. Protagonista „Emily in Paris” se va transforma într-un nou scenariu al tuturor tramelor apare prima dată în ea.md.