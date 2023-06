Fadei Nagacevschi: Vom acționa Guvernul în instanță și vom denunța abuzul către UE

09:50

NEXTA Guvernul e ocupat să soluționeze problemele oamenilor de aceasta premierul nu va prezenta tradiționalul raport de activitate la 100 de zile, anunță purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă. Cetățenii deja cunosc că Guvernul Recean a reușit mai multe lucruri: scăderea prețului la electricitate, scăderea prețului la gaze naturale, lansarea Programului 373, simplificarea regulilor pentru […] The post Ion Chicu: Guvernul Maiei nu are timp pentru Raportul de activitate pe 100 de zile pentru că împarte ziare de partid first appeared on NEXTA.