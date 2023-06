Căldura s-ar putea ieftini cu 704 lei. ANRE se întrunește în ședință

11:40

Ucraina a ocupat 13 kilometri pătrați pe front în timpul rebeliunii lui Prigojin, susțin forțele armate ale țării dar și reprezentanții proiectului analitic DeepState. Se mai menționează că în acest timp, trupele ruse nu au reușit să avanseze în nicio direcție, în pofida încercărilor. Cu toate acestea, potrivit Institutului american pentru Studierea Războiului, în noaptea […] The post Ucraina a avansat pe front în timpul rebeliunii lui Prigojin în Rusia. Datele Kievului appeared first on NewsMaker.