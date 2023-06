O prestigioasă bancă elvețiană a inclus Moldova în lista statelor cu risc major de spălare a banilor – Care este motivul

17:30

Deputatul PAS, Lilian Carp, candidatul din partea formațiunii pentru funcția de primar al Chișinăului, promite să discute cu echipa Consiliului Municipal în vederea identificării unor soluții pentru anularea taxei de salubrizare, pe care actualmente sunt obligați s-o achite locuitorii Capitalei. „Acum nu e momentul de introdus taxe noi și neclare și de adunat bani din ...