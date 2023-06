LIVE Protestul patentarilor la Guvern. Secretarul de stat, huiduit de manifestanți

22:30

Chișinăul a îndeplinit, timp de un an, trei din cele nouă recomandări înaintate de Uniunea Europeană (UE), pe care Republica Moldova trebuie să le realizeze pentru a putea începe negocierile de aderare. Declarația a fost făcută de comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhelyi. Oficialul european declară că țara noastră a obținut progrese importante […] The post Moldova a îndeplinit, timp de un an, trei din cele nouă recomandări ale Comisiei Europene. Care sunt realizările, dar și restanțele appeared first on NewsMaker.