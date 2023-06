VIDEO Incendii în Canada: Montreal a devenit cel mai poluat oraș din lume

22:30

Este o legumă cruciferă care are un impact nutritiv mare în foarte puține calorii. Pe bună dreptate, popularitatea sa este în creștere, pentru că este o sursă importantă de fibre și vitamine. Varza, căci despre ea este vorba, aduce beneficii nebănuite sănătății, scrie publicația Adevărul. O cană de varză tocată are: 22 de calorii 1 gram proteine […] Articolul Leguma care ne ajută să trăim mai mult. Are puține calorii și zero grăsimi apare prima dată în Realitatea.md.