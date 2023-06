Atacul asupra Kievului și înaintarea armatei ucrainene pe front. Cele mai importante evenimente din a 487-a zi de război

22:00

Călătoria a fost la începutul lui iunie și mă așteptam la o temperatură de vreo 30 de grade Celsius și apă de mare caldă. E doar Spania, nu? Ei bine, nu a fost chiar așa. Erau vreo 24 de grade Celsius, dar asta nu m-a împiedicat să savurez fiecare clipă petrecută pe coasta Peninsulei Iberice. Privind cum valurile mării se lovesc de malurile stâncoase (au foarte multe plaje cu nisip, nu vă faceți griji), mi-a venit un singur gând – „Vreau să îmbătrânesc aici". Fericirea mea pe calea bătrâneții a durat opt zile. Am văzut multe, am gustat și mai multe, iar acum e rândul să mă împărtășesc cu voi despre „bătrânețea" mea și poate veți vrea să o întâmpinați și pe a voastră tot acolo, pe plajă, cu sangria în mână.