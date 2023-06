Comandor român în rezervă, despre rebeliunea Wagner: Principalul perdant este Putin

18:20

Lovitura în forţă eşuată a lui Evgheni Prigojin dezvăluie ”fisuri reale” care-l ating pe preşedintele rus Vladimir Putin, apreciază duminică secretarul de Stat american Antony Blinken, relatează AFP și News.ro. „Asta (insurecţia armată) a sfidat în mod direct autoritatea lui Putin. Deci, asta ridică întrebări adevărate şi relevă fisuri reale” la cel mai înalt nivel al statului rus, declară şeful diplomaţiei americane postului CBS. "I think you've seen cracks emerge that weren't there before." •...