Ucraina a avansat pe front în timpul rebeliunii lui Prigojin în Rusia. Datele Kievului 

Este posibil ca submersibilul să se fi dezintegrat sub greutatea presiunii colosale a abisului. Coca sa inovatoare, dar netestată, din fibră de carbon ar putea fi cauza, scrie Le Figaro. Publicația a prezentat explicațiile specialiștilor urmare a tragediei din Atlantic în care și-au pierdut viața 5 persoane. Totuși se menționează că la moment este imposibil […]