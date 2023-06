Ucraina a lansat contraofensive simultane pe mai multe fronturi în timpul rebeliunii lui Prigojin, susține un oficial din domeniul apărării

17:40

Militarii ruși au instalat un cuib de mitralieră la marginea Moscovei, conform unor imagini publicate pe rețelele sociale. De asemenea, autoritățile ruse au instalat filtre de acces la intrarea din sud-vestul Moscovei, de pe autostrada M4, folosită de mercenarii Wagner pentru a ajunge în capitala Rusiei, informează The Guardian, preluat de Digi24.ro. Alte imagini publicate pe Internet arată inclusiv un transportor blindat precum și „tranșee” săpate la intrarea în Moscova. Now: Before entering...