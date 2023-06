„Felicitări, Serghei!” Maia Sandu, mesaj pentru Tarnovschi care a cucerit prima medalie pentru Moldova, la Europenele din 2023

13:40

Vladimir Bidiuc, un tânăr cu o poveste impresionantă, se pregătește pentru prima sa participare în «Hospice Bike Tour», care are menirea de a susține dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru copii și adulți în Republica Moldova. Cu entuziasm și dorința de a ajuta, Vladimir își propune să strângă fonduri semnificative pentru Hospices of Hope Moldova, parcurgând o distanță considerabilă cu bicicleta. Această călătorie nu se limitează doar la a parcurge o anumită distanță, ci are și scopul nobil de a aduce bucurie pe chipul […] The post De la pasiunea pentru biciclete la dăruirea pentru cauze nobile: Povestea lui Vladimir Bidiuc în cadrul Hospice Bike Tour 2023 appeared first on NewsMaker.