Livrările de petrol rusesc către China au scăzut la jumătate în iunie. Țițeiul iranian le-a stricat piața

Sângerosul lider cecen, Ramzan Kadîrov, zis și soldatul credincios al lui Putin, a ieșit public spunând că Prigojin a înjunghiat Rusia în spate și că a trimis soldați ceceni să lupte împotriva Grupului Wagner. ️Kadyrov emerges, supports Putin, calls this a military coup, requests Wagners to lay down weapons. — Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023