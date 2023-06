Doi morți după ce o motocicletă a intrat cu viteză într-un biciclist

13:40

Pe parcursul anului trecut, 4 810 persoane au obținut venituri de peste un milion de lei, cifra fiind mai mare, în comparație cu anul 2021, cu circa 800 de contribuabili. Cea mai mare sumă a venitului declarat de către o persoană fizică a fost de 43,8 milioane de lei. Totodată,...