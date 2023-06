Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Jocurile Europene din Polonia

13:45

Orașul Chișinău este generos la capitolul localurilor cu terase. Vara este anotimpul potrivit pentru a petrece timpul în aer liber, terasele fiind unele dintre locurile indicate pentru o doză de relaxare și pentru a vă delecta cu bucate delicioase. În acest articol, vă prezentăm lista localurilor din capitală care oferă vizitatorilor posibilitatea să petreacă timpul la o terasă răcoritoare. Сообщение Best of: lista teraselor din Chișinău unde vă puteți delecta cu preparate în aer liber появились сначала на #diez.