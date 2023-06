Un motociclist fără permis de conducere a tamponat un biciclist de 12 ani, la Ungheni. Ambii au decedat

10:30

Acum un an Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu consideră că este „o etapă care ne-a confirmat că avem sprijinul țărilor europene pentru construirea viitorului nostru în cadrul familiei europene". Totuși, șefa statului a adăugat că „transformarea Moldovei într-o țară europeană presupune mai multe etape