(foto) Ilan Șor a donat un milion de lei Spitalului Raional Orhei, cu ocazia Zilei profesionale a Lucrătorului Medical și a Farmacistului

BCS va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, dacă va scoate la concesionare Aeroportul. „Cei de la guvern – or să gestioneze treburile publice eficient și responsabil. Or să plece! Țara nu are nevoie de așa „eroi””, a menționat vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii BCS, Vlad Batrîncea.