Rusia lui Putin: amenințată de revolta baronilor feudali militari

15:20

Recent, a apărut în importantul site Politico un articol semnat de corepondenta Nahal Toosi, numit “Ukraine could join ranks of ‘frozen’ conflicts, U.S. officials say”, în care sunt avansate, dinspre factorii de decizie din Statele Unite, câteva previziuni referitoare la evoluția conflictului ruso-ucrainean și posibilitatea transformării acestuia într-un conflict înghețat, în sensul ca Ucraina să […] Articolul Războiul din Ucraina, un viitor conflict înghețat la Marea Neagră? apare prima dată în Karadeniz Press.