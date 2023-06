NM Espresso: despre o nouă concesionare a aeroportului, discriminare în Moldova și sfaturile lui Alaiba pentru patentari

22:00

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat joi seară, la Oradea, că Ucraina va izbândi în război şi că va face parte din familia democrațiilor occidentale, situație în care şi Republica Moldova are o șansă mai bună să evadeze din „capcana geografiei şi istoriei de până acum", scrie Agerpres. „Suntem convinși că Ucraina […]