Secretul banal prin care observi dacă pepenele verde e copt. Nu vei mai da greș niciodată

19:10

Novak Djokovic nu va participa la niciun turneu pe iarbă înainte de participarea la Wimbledon 2023, dar va juca un meci demonstrativ înainte de a evolua pe terenul central de la All England Club. World No.1 @DjokerNole set to play at The Giorgio Armani Tennis Classic as he prepares for @Wimbledon @atptour #atptour #tennis […] Articolul Singurul meci pe care Novak Djokovic îl va juca înainte de participarea la Wimbledon 2023 apare prima dată în Realitatea.md.