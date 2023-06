Troița nouă în orașul Nisporeni: Un dar de la creștinii din Italia

08:50

Urmărirea penală în privința Partidului„Șor" și a vicepreședintei formațiunii Marina Tauber urmează să fie transmisă în judecată. O spune șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, după ce Curtea Constituțională a declarat formațiunea condusă de Ilan Șor neconstituțională. În același timp, Veronica Dragalin a menționat că scandalul scurgerilor de informații în care...