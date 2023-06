Zeci de tineri vor face practică la Guvern, ghidați de consilieri europeni. Recean: „Fiți ambițioși!”

20:30

Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi concesionat, din nou, după ce a revenit, recent, în gestiunea statului. Cu o condiție – ca legislația să fie respectată. Declarația a fost făcută de ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija, în cadrul emisiunii „Puterea a patra”, de la N4. Oficiala susține că, deși autoritățile se concentrează pe […] The post Aeroportul Chișinău urmează a fi concesionat, din nou? Dabija: „Analizăm diferite opțiuni la Guvern” appeared first on NewsMaker.