Taxa pentru salubrizare, de 120 lei, impusă locuitorilor capitalei – legală sau ba? Precizările Serviciului Fiscal de Stat

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a venit cu o reacție, după ce așa numitul reprezentant al Rusiei în regiune ucraineană ocupată, Herson, a amenințat Chișinăul. Șeful Guvernului de la București condamnă „ferm" declarațiile, pe care le califică drept „inacceptabile", și îi aminteșe public liderului nerecunoscut din Herson că România este membră NATO. „România condamnă ferm declarațiile […]