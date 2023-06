Vacanța perfectă nu-i doar all inclusive. Cum am descoperit regiunea Catalonia din Spania datorită unui press-trip (FOTO)

09:40

Capitala Peru și, fără îndoială, capitala sa gastronomică - a avut o apariție extraordinară marți la premiile The World's 50 Best Restaurants, obținând titlul nr. 1 și mai multe locuri în top 50. Patru restaurante din Lima au intrat pe lista celor mai bune 50 de restaurante: Central pe locul 1, Maido pe locul 6, Kjolle pe locul 28 și Mayta pe locul 47. Kjolle este nou în top 50 în acest an, scrie CNN.