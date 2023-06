Socialiștii amenință Guvernul cu moțiunea de cenzură, după ce ministra Dabija a declarat că Aeroportul ar putea fi concesionat din nou

13:50

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, susține că Guvernul nu are, la această etapă, mijloacele financiare necesare pentru a acorda, suplimentar, 700 milioane de lei în sectorul agricol – bani solicitați de fermierii-protestatari. Șeful Cabinetului de miniștri susține că echipa guvernamentală înțelege problemele agricultorilor și dă asigurări că aceștia lucrează pentru a identifica cele mai optime […] The post Agricultorii trebuie să-și ia, deocamdată, gândul de la cele 700 mln solicitate? Recean: „Guvernul nu are aceste resurse” appeared first on NewsMaker.