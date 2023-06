În premieră, în Moldova va apărea o lege privind protecția animalelor. Proprietarii vor trebui să își înregistreze necuvântătoarele

12:50

Moldova este unul dintre liderii regionali în digitalizare, iar în prezent 40% din serviciile publice sunt disponibile online. În încercarea de a menține această tendință, autoritățile își propun să dubleze numărul de servicii publice destinate cetățenilor în următorul an. Obiectivele stabilite reprezintă unul dintre pilonii importanți pentru ca Moldova să devină un adevărat centru digital și de inovație în Europa Centrală și de Est — o platformă complexă ce oferă acces la resurse tehnologice importante, expertiză, know-how, […] The post Moldova Digital Summit 2023: Moldova va deveni primul centru tehnologic în Europa Centrală și de Est appeared first on NewsMaker.