Astăzi se împlinește un an de la obținerea statutului de țară candidat pentru aderare la UE. Mesajul lui Nicu Popescu

Astăzi, 23 iunie 2023, Republica Moldova împlinește un an de la obținerea statutului de țară candidat pentru aderare la UE. În context, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, a transmis un mesaj. „Astăzi marcăm un an de la primirea statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, un moment cu adevărat […] Articolul Astăzi se împlinește un an de la obținerea statutului de țară candidat pentru aderare la UE. Mesajul lui Nicu Popescu apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md