Vrei pe Transfăgărășan? Iată ce trebuie să știi înainte să pornești la drum

14:20

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) prezintă câteva dintre realizările importante ale Republicii Moldova, în ceea ce privește recomandările formulate de Comisia Europeană, la un an distanță de la obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Responsabilii ministerului de resort anunță că pe parcursul acestui an, „Republica Moldova a făcut […] Articolul INFOGRAFIC Cu ce se laudă Moldova, la un an de la obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la UE apare prima dată în Realitatea.md.