A decedat Victor Pușcaș. Fostul președinte al CSJ, CSM și CCM avea 80 de ani

21:10

Fermierii care și-au scos tehnica agricolă în centrul capitalei se arată nemulțumiți de rezultatele negocierilor din această seară, de la Guvern. Agricultorii au cerut autorităților să instituie stare de urgență în agricultură și să aloce, suplimentar, 700 milioane de lei în sprijinul sectorului agricol. Propunerea a fost refuzată de premier. Recean a fost acuzat că […] The post Agricultorii, nemulțumiți de negocierile de la Guvern: „Din nou, am auzit doar promisiuni goale”. Reacția ministrului Bolea appeared first on NewsMaker.