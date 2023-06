Echipamentul pentru Campionatul European de Haltere va fi scutit de taxe

13:00

Săptămâna trecută leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de principalele valutei. Chiar și după o ușoară depreciere de 0,3%, înregistrată în perioada 12-18 iunie, leul este cu 7,8% mai puternic comparativ cu începutul de an, față de principalele 10 valute din țările cu care Moldova are cele mai mari relații...