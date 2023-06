Presa germană: România devine principalul furnizor de gaze (DW)

17:00

UPDATE 16:50 Ambasadorii Uniunii Europene au convenit asupra celui de-al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include măsuri menite să contracareze eludarea sancțiunilor și listările individuale, a anunțat miercuri președinția suedeză a Consiliului UE. #COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures...