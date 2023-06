Vasnețov nu s-a prezentat la MAEIE. Cine și cum a justificat amenințările liderului nerecunoscut din Herson în adresa Chișinăului

18:40

În perioada 14-16 iunie, la Chișinău a avut loc un exercițiu de simulare a incidentelor cibernetice. Exercițiul, organizat de CybExer Technologies și e-Governance Academy (eGA), a avut ca scop consolidarea rezilienței și a expertizei autorităților publice și a furnizorilor de servicii esențiale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele potențiale ale incidentelor cibernetice.