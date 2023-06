Un deputat PAS consternat de modul cum a procedat șeful Procuraturii Anticorupție în raport cu directorul APP

19:30

Președintele Platformei DA, Dinu Plîngău a declarat în cadrul unei conferințe de presă că decizia de anulare a patentelor din 1 iulie nu este una oportună și există riscul ca cei peste cinci mii de deținători de patente și familiile acestora să iasă la proteste, notează IPN. „Solicitarea noastră principală este că prim-ministrul Republicii Moldova, ... Platforma DA nu crede în reforma lui Alaiba și cere premierului Recean să ia sub control problema patentarilor.