Război în Ucraina, ziua 484: Zelenski a promulgat un proiect de lege care interzice importurile de cărți din Rusia în Ucraina

Am găsit în cutia poștală trei facturi, trei taxe de salubrizare, pentru mine, pentru soție și pentru fiu. 120 de lei pentru o persoană, deci am plătit tustrei 360 de lei. Am plătit deoarece salubrizarea e importantă într-o urbe murdară și poluată. OK, deci am plătit, dar ulterior m-au copleșit niște îndoieli. M-am […]