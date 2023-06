Ansamblul Folcloric „Dor Nisporenean” cucerește inimile publicului românesc la Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a în Județul Timiș

09:50

Meteorologii au emis pentru ziua de luni o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse cu grindină și vijelie, transmite IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că vor fi descărcări electrice și ploi de scurtă durată, izolat. La fel, se așteaptă averse (15-25 l/m2 ) și vijelie în... The post Averse cu grindina și vijelie appeared first on ALBASAT.