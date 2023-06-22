PROGNOZA BUGETARĂ PE TERMEN MEDIU PRESUPUNE O SCĂDERE A DEFICITULUI DE LA 6% LA 3,4%
Infotag, 22 iunie 2023 15:30
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