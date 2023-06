Opinia CJI cu privire la proiectul de Lege privind Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – Patriot...

09:30

La data de 9 iunie, Parlamentul a aprobat în lectură finală o nouă lege privind accesul la informațiile de interes public. Peste șase luni din ziua publicării în Monitorul Oficial, documentul adoptat va substitui actuala lege care, timp de aproape 23 de ani, a reglementat procedura de accesare a informațiilor deținute de către entitățile aflate… The post Noua lege privind accesul la informație. Cât timp va trebui presa să aștepte răspunsurile din partea furnizorilor? first appeared on CJI.