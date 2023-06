Chișinău: Gunoi evacuat cu tractorul dintr-un apartament. „Prezenta un focar de infecție”

17:00

Guvernul României va trimite la Chișinău încă 28 de milioane de euro pentru implementarea a nouă proiecte care vizează inclusiv construcția de apeducte și a rețelelor de canalizare în mai ... Marcel Ciolacu: „Am sentimentul că am venit acasă și nu am venit la un frate mai mare sau mai mic, am venit la un frate geamăn"