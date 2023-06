Fadei Nagacevschi: Se constată o involuție totală pe tot ce ce ține de domeniul justiției

18:10

NEXTA Ministra Sănătății a răspuns acuzațiilor lui Ștefan Botnar printr-o scrisoare semnată de mai mulți angajați. „La minister promovăm meritocrația și munca cu dedicație” Mai mulți angajați ai Ministerului Sănătății iau apărarea ministrei Ala Nemerenco și susțin că acuzațiile fostului consilier, Ștefan Botnar sunt false și neprobate. Redacția Sănătate INFO, care a cerut o reacție la […] The post Ion Chicu: Suntem pierduți… Oare mânatul cu bățul în PMAN de către analfabeta asta coruptă n-a fost culmea înjosirii, stimați medici? first appeared on NEXTA.