Ucrainenii au lovit cu rachete „Poarta catre Crimeea”, podul care leaga Peninsula de regiunea Herson - FOTO

21:40

EUROPA INCEPE DE LA TINE. Povestea lui Ion Tulei, care se visa jurist, dar a devenit un agricultor de succes. Are in grija lui o livada de peste 100 de hectare, dar si o mana de oameni fideli. Fructele, culese cu grija, sortate si ambalate, sunt exportate, iar piata de desfacere se largeste cu fiecare an. Odata cu asta isi dezvolta afacerea, creeaza locuri de munca si e sigur ca prin munca poti obtine orice - VIDEO