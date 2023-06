Explozie într-un restaurant din China: Cel puțin 31 de persoane au murit

10:40

Solstiţiul de vară 2023 are loc miercuri, 21 iunie, la ora 17:58, fenomen care marchează începutul verii astronomice, nu doar calendaristic, fiind perioada din an cu cea mai lungă durată de lumină naturală a Soarelui. În același timp, în emisfera sudică este momentul în care oamenii marchează începutul iernii. Solstițiul reprezintă un eveniment astronomic care