Fermierii se întâlnesc cu Maia Sandu. Amenință că protestele din PMAN vor continua dacă negocierile vor „eșua”

10:40

Președinta Maia Sandu a publicat un mesaj de felicitare pentru echipa națională de fotbal a Moldovei după victoria în meciul cu Polonia. Șefa statului a declarat că se mândrește cu selecționata Moldovei. „Moldova, ești victorioasă când oamenii fac echipă unită! Ieri seara, Naționala Moldovei de fotbal a demonstrat în meciul cu Polonia că doar prin […] The post Maia Sandu felicită selecționata Moldovei la fotbal după victoria împotriva Poloniei: Putem inversa în favoarea noastră orice scor appeared first on NewsMaker.