DOC. // La 21 iunie 1848, Andrei Mureşanu publică la Braşov versurile imnului „Deşteaptă-te, române!“ („Un răsunet”)

„Copilăria, vârsta Împărăției” Noul Testament nu pastreaza numeroase consemnari in care sa fie mentionati copii. Dintre acestea, mai cunoscute sunt invierea fiicei vaduvei din Nain, vindecarea copilului lunatic de catre Mantuitorul. Poate cel mai cunoscut eveniment, in acest sens, este cel in care Hristos isi arata nemultumirea in legatura cu faptul ca ucenicii nu permiteau copiilor […] detalii...