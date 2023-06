Parlicov, despre înțelegerile de cartel de pe piața petrolieră: „Se datorează salariilor mici ale angajaților de la Consiliul Concurenței”

08:10

Echipa națională de fotbal a Moldovei a învins-o pe selecționata Moldovei cu scor 3-2. Meciul a fost disputat în cadrul preliminariilor Campionatului European, grupa E. Meciul dintre Moldova și Polonia a avut loc pe 20 iunie, la Chișinău. Victoria „Tricolorilor" a fost una surprinzătoare întrucât în prima repriză naționala poloneză conducea cu 0-2. Arkadiusz Milik a […]