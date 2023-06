Guvernul a aprobat mai multe modificări menite să împiedice tergiversarea proceselor de judecată

09:45

Solstiţiul de vară are loc anul acesta astăzi, 21 iunie, fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15 ore și 32 minute, iar cea a nopţii fiind de numai 8 ore și 28 de minute.