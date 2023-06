Ședința de judecată va putea fi amânată o singură dată la cerere

12:00

Mâine, 17.06.2023, la ora 09:00, Inspectoratul de Poliție Nisporeni va organiza o ceremonie specială pentru a comemora sacrificiul angajatului poliției, Tudor Țernă, căzut la datorie în Războiul pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Eroul a fost distins cu Ordinul „Ștefan cel Mare” pentru bravura și curajul său. Evenimentul va... The post Inaugurarea plăcii comemorative pentru Tudor Țernă: o ceremonie emoționantă organizată mâine de Inspectoratul de Poliție Nisporeni appeared first on ALBASAT.