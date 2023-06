VIDEO/ O nouă rundă de negocieri între fermieri și premierul Dorin Recean: Președinta țării, somată să participe la discuții

13:50

Am sentimentul că am venit acasă. Declarația a fost făcută miercuri, 21 iunie de premierul României, Marcel Ciolacu, care efectuează o vizită în țara noastră. Oficialul român a mai adăugat că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Bucureștiul va continua să ofere sprijin în parcursul european al țării noastre. „Am sentimentul că am […] Articolul VIDEO/ Premierul României la Chișinău: „Am sentimentul că am venit acasă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.