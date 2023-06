DOC Lista celor 8 candidați admiși la concursul pentru funcția de director al ANRE. Ce au în CV?

10:30

Solstițiul de vară marchează începutul verii. 21 iunie este cea mai lungă zi din an și, odată cu ea, au loc fel de fel de obiceiuri. În ceea ce privește lumina zilei, această zi este cu 6 ore și 42 de minute mai lungă decât solstițiul de iarnă din decembrie. Oamenii asociau solstițiul de vară […] Articolul Astăzi are loc solstițiul de vară. Este cea mai lungă zi din an apare prima dată în Realitatea.md.