Finanțarea antreprenorilor: Microinvest și Proparco își extind suportul acordat economiei din Moldova cu un credit de 10 mln. EUR

Discuții aprinse între fermieri și prim-ministru Dorin Recean. Un agricultor disperat, aflat în culmea disperării s-a adresat către premier. Bărbatul susține că a luat credit din bancă pentru a dezvolta o afacere în agricultură, dar „a ajuns nimic”. „E strigător la cer. Sunt tânăr. Am familie, am venit în Moldova din țări străine, am venit cu idei foarte bune. Ce facem noi domnule prim-ministru? Ajunge deja la sânge”, s-a adresat fermierul către Recean.